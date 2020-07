Les mécanos de chez Red Bull, les vrais héros du GP de Hongrie

Quand on évoque le GP de Hongrie, on a souvent tendance à le réduire à une longue procession. Ce ne fut pas le cas hier, grâce et avant tout à la météo qui avait rendu la piste humide et piégeuse avant le départ. Mais on a eu droit tout au long de l’épreuve à quelques jolis dépassements et notamment entre quelques jeunes loups prometteurs.

Lewis Hamilton a encore gagné 86ieme victoire, à 5 longueurs du record que l’on pensait inatteignable de Michaël Schumacher. 36 fois de suite dans les points. Tout cela après sa 90ieme pole. Au terme du premier tour, il avait relégué son plus proche poursuivant à plus de 3 secondes. Ensuite il a géré, voguant sur les éléments, appliquant la tactique en parfaite communion avec son ingé course Bono que Toto Wolff a eu la bonne idée de faire monter sur le podium. >> Lire aussi: Hamilton s'adjuge un Grand Prix de Hongrie mouvementé devant Verstappen et Bottas Course gagnée,...non Hamilton n’est jamais rassasié et un dernier pitstop tardif lui a donné le point du tour le plus rapide qu’il a repris à son équipier Bottas.

Le nouveau leader du championnat n’a laissé que 5 voitures dans le même tour.

Bottas le grand perdant Le grand perdant du jour, c’est sans doute Bottas, deuxième sur la grille mais sixième au terme du premier tour. Un départ loupé, à la limite du départ volé, ayant réagi à un voyant lumineux s’étant éteint sur son tableau de bord. Le Finlandais a besoin de perfection pour espérer taquiner Hamilton. Ce ne fut pas le cas même s’il est bien remonté sans toutefois parvenir à retrouver la deuxième place.

Premier au premier GP, deuxième au deuxième, troisième au troisième, c’est la courbe inverse de celle de son équipier. C’est d’autant plus pénalisant qu’avec le calendrier incertain que l’on connaît, chaque épreuve revêt d’autant plus d’importance.

Verstappen et ses mécanos ont fait le boulot Dans des conditions de piste délicates, on attend toujours Max Verstappen. On a failli ne jamais le voir étaler son talent naturel quand il s’agit de trouver le grip ou la trajectoire idéale pour déjouer les pièges d’une piste humide. Sorti...dans le tour de mise en grille, il n’a pu prendre le départ que grâce à l’exceptionnel travail de ses mécaniciens qui se sont lancés dans une folle course contre le chrono pour réparer les dégâts, à la suspension notamment.

La Red Bull était prête...moins de 30 secondes avant le délai fatidique. Chapeau à ces gars de l’ombre qui ont mené leur mission impossible à bien, dans le stress sur la grille, après un week-end éreintant et trois semaines ininterrompues sur le pont.

Ensuite Max a fait le boulot. Septième sur la grille, resté un tour en plus en pneus intermédiaires et le voilà deuxième. Très belle défense en fin de course avec ses gommes Médium usagées, il a pu ramener ce podium inespéré et s'adjuger le titre honorifique de driver of the day. Dommage que la RB16, toujours capricieuse, ne peut toujours pas rivaliser avec les Mercedes.

Que dire alors de Ferrari ...! Les deux bolides rouges doublés, Vettel 6ième et Leclerc 11ième en dehors des points. C’est triste et inacceptable pour une écurie de ce standing. Je ne serais pas surpris de voir quelques changements s'opérer dans les structures d'organisation des rouges. Mais quoiqu'il arrive, il faudra du temps, beaucoup de temps pour que le ciel s'éclaircisse au-dessus de Maranello. Et les restrictions concernant les développements autorisés compliquent encore les choses.

A dans 15 jours! Le prochain rendez-vous, c’est dans 15 jours en Angleterre. Silverstone, un tracé qui en principe convient très bien...aux Mercedes. Avec deux GP en deux semaines sur le même circuit. Quand on sait que les flèches d’argent désormais noires ont gagné les premiers GP sur des circuits très différents, on ne voit pas très bien qui pourrait enrayer leur marche triomphale. Un peu rébarbative parfois c’est vrai mais en même temps si peu banale. On ne peut que s’incliner devant un tel niveau d’excellence. Toto Wolff donne sans cesse de nouveaux objectifs à atteindre, de nouvelles motivations...et ça marche...!.

GP Hongrie : Le Résumé de la course - GP Hongrie 2020 - 19/07/2020 Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté en Hongrie son deuxième succès consécutif en trois manches depuis le début de la saison de Formule 1 et prend la tête du Championnat du monde, dimanche sur le Hungaroring de Budapest. Le poleman du jour est accompagné sur le podium par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), auteur d'un excellent envol depuis la 7e position sur la grille malgré un accident à quinze minutes du départ, et par le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes).