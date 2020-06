Les GP d'Azerbaïdjan, de Singapour et du Japon annulés...

Et trois Grand-Prix de plus dans la colonne annulations...

Les épreuves d’Azerbaïdjan, de Singapour et du Japon sont officiellement annulées.

Pour Bakou et Singapour, des circuits urbains à mettre en place, le côté logistique a sans doute été fatal, d'autant que certaines questions sanitaires demeurent.

Pour le Japon, les incertitudes planant toujours sur les transports aériens ont également joué un rôle primordial. Les Japonais ne voulaient pas en plus prendre le risque d’un GP à huis-clos qu’ils ne souhaitaient pas. Pas de très bonne augure d’ailleurs pour les Jeux Olympiques, même si les délais sont différents.



On sait que la saison va démarrer en Autriche le 5 juillet et qu’il y a huit courses prévues jusqu’au GP d’Italie début septembre.

On s’oriente de plus en plus vers l’une ou l’autre épreuve européenne supplémentaire dans la foulée de Monza.

Et pourquoi pas commencer avec le circuit du Mugello, propriété de Ferrari, ce qui permettrait à la Scuderia d’y fêter son 1000ieme GP à domicile.

On évoque ensuite les candidatures d’Hockenheim en Allemagne, de Portimao au Portugal ou même d’Imola pour rajouter un Grand-Prix en Europe.



Le GP du Canada n’a pas encore été officiellement annulé mais, notamment pour des raisons de météo, il ne pourrait s’organiser au-delà d’une certaine période.

La Russie et la Chine restent des possibilités avec peut-être même deux épreuves successives de part et d’autre.

Reste les GP des États-Unis, que Liberty aimerait bien garder, du Mexique et du Brésil. L’évolution de la pandémie de ce côté-là du monde n’incite guère à l’optimisme.



Par contre Bahrain (sans doute avec 2 GP et 2 configurations de tracés différentes) et Abu Dhabi devraient bien clôturer une saison décidément très bizarre et bien bouleversée.

Liberty annonce toujours espérer entre 15 et 18 Grand-Prix cette année et n’exclut pas de pouvoir finaliser le calendrier avant les 3 coups en Autriche.

On ne sait pas non plus quand d’éventuels spectateurs pourront être accueillis sur les circuits. La Belgique a été claire à ce sujet, ce sera sans spectateurs. Le modèle économique a été construit sur cette base et il paraîtrait très compliqué de subitement partir sur un nombre limité de visiteurs sans savoir d'ailleurs comment les choisir parmi tous les candidats.

Sochi a laissé entendre que la Russie se verrait bien être la première épreuve à accepter des spectateurs.

A work in progress disent les anglais...Affaire à suivre...encore et toujours...