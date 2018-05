Les freins de Leclerc ne répondent plus… Le Monégasque percute violemment Hartley

Ce dimanche, le Grand Prix de Monaco, sixième manche du championnat du monde de Formule 1, a été remporté par Daniel Ricciardo. L’Australien de chez Red Bull a devancé Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.

La 76e édition de la course monégasque a été assez calme. Un fait de course a nécessité une safety car virtuelle à quelques tours de la fin. A la sortie du tunnel, Charles Leclerc perd ses freins et tente d’éviter Brendon Hartley via le vibreur extérieur. La place n’est pas suffisante et le pilote Sauber heurte violemment la Toro Rosso.

Le Monégasque a été contraint à l’abandon tandis que le Néo-Zélandais apparait à la 19e position finale.