Les Ferrari favorites pour les titres ? Pas impensable !

Débriefing du GP de Silverstone où 140 000 personnes se sont retrouvées dimanche, 340 000 sur l’ensemble du week-end. On a assisté à une très belle course une fois de plus tant en "division 1" qu’en "division 2".



On pointera l’incident du premier tour entre Kimi Räikkönen et Lewis Hamilton après celui entre Vettel et Bottas en France. Mercedes a suggéré que cela pourrait être intentionnel, il n’en est rien, ce n’est pas du tout le style de Räikkönen ni même de Ferrari. C'est par contre la preuve que Mercedes est sous pression. Concernant la pénalité, pourquoi 10 secondes pour iceman dans ce cas-ci et seulement 5 pour Vettel au Castellet ?