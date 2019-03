Les Ferrari encore aux avant-postes en EL2, Vettel devance cette fois Leclerc

Comme lors de la première séance d'essais libres, Ferrari a signé les deux meilleurs chronos avec Sebastian Vettel et Charles Leclerc, vendredi sur le Circuit international de Sakhir, théâtre du Grand Prix de Bahreïn. L'Allemand a été le plus rapide en 1:28.846, devançant le Monégasque de 35 millièmes à peine pour ce 2e rendez-vous de la saison en Formule 1.

En embuscade, les pilotes Mercedes se classent aux 3e et 4e places avec le champion du monde britannique Lewis Hamilton (+0.603) et le Finlandais Valtteri Bottas (+0.711), vainqueur en Australie.

La troisième et dernière séance d'essais libres est prévue à 15 heures locales samedi. Les qualifications de samedi et la course de dimanche (17h10 en Belgique) seront disputées de nuit.

En 2018, Sebastian Vettel s'était imposé après avoir signé la pole position à Sakhir.