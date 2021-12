Les fans de F1 déçus des potentiels dédommagements suite au fiasco du GP de Belgique : "Plus que déçu, vexé", "ce n'est pas suffisant"

Les fans de F1 présents à Spa cette année pour le Grand Prix qui n’aura finalement jamais vraiment eu lieu ont vécu une nouvelle déception ce mardi. En effet, elles auraient reçu un mail leur confirmant qu’elles ne seraient pas remboursées et que leur ticket ne serait reporté au Grand Prix 2022.

En dédommagement, elles recevraient un abonnement annuel à la chaîne F1TV, la possibilité d’assister à un événement spécial le jeudi précédant le Grand Prix avec des F1 en piste, ainsi qu’un ticket de tombola pour tenter de gagner un des 170 tickets pour le Grand Prix 2022.

Toutefois, il ne nous est pas possible de confirmer l’existence de ce mail à l’heure actuelle et toutes les personnes que nous avons contactées ne l’avaient pas reçu.

Jean-Pol Schumacher et Maxime Desaintes étaient tous les deux présents dans les tribunes le dimanche 29 août 2021 et n’ont encore reçu aucune information quant à ces éventuels dédommagements mais une chose est sûre, s’ils se confirment, ils passeraient très mal.

"Plus que déçu, vexé. On prend vraiment les fans pour rien. Proposer 170 places gratuites par tirage au sort, pour les 75000 déçus, ce n’est rien. Proposer une avant-journée le jeudi, alors qu’il y a toujours eu quelque chose le jeudi. Je ne vois pas du tout le cadeau. On ne s’attendait pas à cela. On s’attendait plutôt à une intervention financière pour ceux qui voudraient reprendre un billet pour 2022. Ça aurait été plus efficace pour tout le monde. Imaginez-vous, nous étions un groupe de 12, si quelqu’un a la chance d’obtenir un billet gratuit, il y a une chance sur 400, ça ne veut rien dire du tout. Francorchamps c’est une fête, on y va entre amis, en groupe, un billet ça ne veut rien dire", regrette Jean-Pol Schumacher.

Même son de cloche du côté de Maxime Desaintes : "Pour toutes les personnes qui ont participé à ce Grand Prix, qui avaient acheté leurs billets longtemps à l’avance, je trouve que ce n’est vraiment pas suffisant. Pour moi on méritait un remboursement. Surtout qu’on a vu trois tours sous safety car. Tous les gens de l’organisation qui donnaient très peu d’informations sur l’état de la course. Je suis arrivé en début d’après-midi et je suis rentré chez moi il était passé 23h. C’était le premier Grand Prix en plus pour moi. C’était un cadeau que j’avais reçu et c’était loin d’être la meilleure journée de ma vie".

De ce fait, il aurait aimé recevoir une compensation plus importante ou au minimum quelque chose de certain : "Je ne sais pas comment se déroule cette loterie mais ça ne me donne pas envie de participer. Je me dis que si moi je gagne, j’ai plein d’autres amis qui étaient là et qui étaient dégoûtés aussi, donc ce ne serait pas juste. Si on avait pu recevoir un bon cadeau pour la boutique F1 ou quelque chose comme ça pour acheter des accessoires, c’est ça qu’on aurait aimé avoir et peut-être pouvoir reporter ses places sur un autre Grand Prix, mais avoir quelque chose de concret ça aurait été beaucoup mieux".

Pour Jean-Pol Schumacher, habitué des circuits, la solution était toute trouvée : une réduction pour l’entrée du Grand Prix 2022. "Depuis 1989, je n’ai loupé aucun Grand Prix, ici, je ne sais pas ce que je vais faire. C’est très décevant comme attitude. Je sais qu’on ne peut pas rembourser, mais le seul moyen pour faire oublier aux gens cette mésaventure de 2021, c’est de faire un GP 2022 qui plaira à tout le monde. Et pour ça il faudra faire -20, -30 ou -50€. Surtout pour les personnes qui ont pris les places les moins chères, les places 'bronze'. Ce sont des gens qui font des sacrifices. Ceux qui ont des places VIP, je pense que ça les marque moins. Les gens qui dépensent 150€ pour venir au bord d’un circuit, c’est quand même quelque chose pour eux", regrette-t-il.

Maxime Desaintes en est, lui, certain, il ne remettra plus les pieds à Spa de sitôt : "Pour les années à venir, je n’y retournerai plus. Je pense que les gens qui sont vraiment fans y retourneront. Moi, ça ne me viendrait pas à l’idée d’y retourner pendant au moins 3-4 ans".

Jean-Pol Schumacher les comprend ces doutes et même lui hésite à réitérer l’aventure une année de plus : "Je me pose vraiment la question. Depuis 1989 je n’ai loupé aucun Grand-Prix mais là je ne suis pas très chaud et je n’oserais pas demander à des amis, comme je l’ai fait les années précédentes, de venir avec moi. J’ai trop peur en voyant qu’on joue sur les règlements".

Pour autant, les deux fans comprennent la position de l’organisation de Spa Grand-Prix. Les finances ne sont pas sans fond et il a tout de même fallu payer toute l’organisation, même si le Grand-Prix a tourné au fiasco : "Je comprends tout à fait leur point de vue aussi. Ce n’est pas qu’ils ne veulent pas nous rembourser, c’est que c’est compliqué de leur côté aussi puisqu’il y avait 75000 personnes. Ce qui est encore moins que les autres Grand Prix, vu le covid, mais s’il faut rembourser ces gens, c’est vrai qu’il y a un déficit monstrueux donc je comprends très bien leur décision. Ce qui m’embête le plus, c’est la manière. Ils ne nous ont donné aucune nouvelle pendant le Grand Prix, on était sous la pluie. Et à chaque fois, ils disaient merci de votre patience, d’être resté avec nous, la course va peut-être débuter et si on avait su avant, à 16h on était parti".

"Je peux comprendre qu’ils n’ont pas les moyens de faire un geste parce qu’ils ont dû payer, la FIA, c’est surtout la que le bât blesse", ajoute Jean-Pol Schumacher.

Pour autant, M. Schumacher va tout de même tenter une action de protestation pour faire bouger les choses : "Je pense que les supporters vont bouger. Moi je serais prêt à le faire, j’attendais un peu les informations. Je vais bouger pour le principe. Ce n’est pas possible d’annoncer ça comme cela alors que l’on s’attendait à quelque chose de mieux".

Si les propositions ne sont donc pas encore officielles, une chose est certaine, si elles se révèlent exactes, les fans seront loin d’être ravis.