Les encouragements pour Vandoorne, Hamilton en trottinette : visite guidée du paddock spadois

Spa-Francorchamps, théâtre de la 13ème manche du championnat du monde de Formule 1. Après la Hongrie et le mercato très agité, c'est le retour du duel pour le titre entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Côté belge, on tiendra particulièrement à l'oeil Stoffel Vandoorne, en délicatesse chez McLaren.

Avant les premiers tours de roues, on vous propose une petite visite guidée, en musique, dans le paddock. Des encouragements à domicile pour Vandoorne à la trottinette de Hamilton : découvrez les images sympas du mercredi et jeudi à Spa.

Vendredi, place aux deux premières séances libres : à 11h sur Auvio et à 14h55 sur la Une TV. Samedi, on se retrouve à 11h55 sur Auvio (troisième séance libre) et à 14h30 sur la Une TV pour les qualifications. Enfin, rendez-vous dimanche sur le coup de 14h30 pour warm up et la course (sur la Une).