Les deuxième chances existent, mais Vandoorne doit se reconstruire une image - © Tous droits réservés

Les deuxièmes chances existent, mais Vandoorne doit se reconstruire une image - Formule 1 -... Une semaine après avoir plié bagages en Allemagne après un GP spectaculaire, la F1 est déjà de retour. Place à la 12ème manche de la saison en Hongrie, dernière course avant le break estival. Ce jeudi dans le débriefing vidéo : le difficile apprentissage de Charles Leclerc, le possible déclic de Sebastian Vettel dans la course au titre, mais également la deuxième chance de Daniil Kvyat (3ème en Allemagne) éjecté de la maison Red Bull en 2017. Un renouveau qui pourrait donner de l'espoir à notre compatriote Stoffel Vandoorne ? Pas sûr...