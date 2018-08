Les confidences de Hamilton : "La saison la plus difficile de ma carrière"

En marge du Grand Prix de Belgique, disputé sur le circuit de Spa-Francorchamps ce week-end, nous avons rencontré Lewis Hamilton, quadruple champion du monde. Un entretien détendu avec le pilote Mercedes de 33 ans.

Gaëtan Vigneron : Vous arrivez en Belgique en leader du Championnat. Peut-on dire que Mercedes et vous avez surpassé les attentes en dominant Ferrari qui semblait avoir le meilleur package ?

Lewis Hamilton : "On peut certainement dire qu'on a surpassé les attentes, oui, ou que ce sont eux qui ont moins répondu aux attentes, et c'est sans doute pour ça qu'ils accusent un déficit actuellement. En termes de performance, je pense qu'on n'avait pas le niveau espéré, mais nous avons fait plus que maximiser notre potentiel. En général, quand tu sais que tu ne seras pas le plus rapide, tu te dis que tu dois essayer de terminer le plus haut possible : deuxième, ou troisième... Mais quand tu arrives à profiter des problèmes ou des erreurs des autres, là, tu surpasses les attentes."

Quel sera selon vous le facteur décisif dans la lutte pour le titre ?

"Je pense que la clé, pour chaque équipe, ce sera la régularité. Commettre un minimum d'erreurs, maximiser toutes les opportunités, comme on l'a fait lors des deux dernières courses, et s'en sortir toujours avec un résultat un peu meilleur qu'espéré. La pression est intense, mais c'est ce qui rend la course si excitante, quand c'est aussi serré !"

Un mot sur l'aspect psychologique. Essayer de plomber le moral de votre adversaire, cela fait partie du jeu ou pas du tout ?

"Honnêtement, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir eu besoin de recourir à cela au cours de ma carrière, d'essayer de plomber le moral d'un autre compétiteur. J'essaie juste d'être le meilleur possible. Je n'essaie pas de jouer à quoi que ce soit, je n'essaie pas de les contrarier. Je veux que mes adversaires soient aussi à leur meilleur niveau ! Je ne veux pas qu'ils aient d'excuses : une blessure, ceci, ou cela... Quand ils sont au top et que c'est toi qui gagnes, c'est bien plus savoureux !"

Et pour être à votre meilleur niveau, dans cet environnement si compétitif, vous devez être grossier, dur, égoïste, ou non ?

"Non, être grossier, certainement pas ! Ça, dans la vie, en général, on n'a jamais le droit de l'être. Les plus grands compétiteurs doivent trouver le bon équilibre au niveau de l'égoïsme, parce que ton temps, ton énergie, tu dois l'économiser le plus possible."

Toutes les choses que vous faites en dehors de la Formule 1, est-ce que cela vous aide à vous stimuler, à être encore meilleur quand vous remontez en piste ?

"Ça dépend. Parfois c'est épuisant, parce que tu en fais trop, et parfois, la plupart du temps, ça a un impact positif sur moi. Pour moi, il s'agit de se mettre dans un très bon état d'esprit, je veux me sentir le mieux possible, je veux donner une bonne impression de moi, donner l'impression de faire du bon boulot, de bien communiquer... J'essaie donc d'être sans cesse dans une spirale positive."

L'intensité de la lutte pour le titre est tellement élevée que vous devez toujours en donner plus, c'est aussi un bon message pour les jeunes : "N'abandonnez jamais ! Allez-y !"

"Oui, clairement ! C'est la saison la plus difficile dont je me rappelle. L'an dernier, c'était déjà compliqué, mais celle-ci, c'est clairement la plus difficile. Dans la voiture, et en dehors de la voiture."

La plus difficile ?

"Oui, mais pas uniquement au vu de ce qui se passe sur la piste, mais aussi en raison de ce qui se passe en dehors. La pression du travail qui s'accumule, l'ambition, parce que je suis très ambitieux. J'ai beaucoup de projets, d'objectifs, de choses que je veux faire là, tout de suite ! Mais mon but premier, c'est toujours de remporter le titre. Gérer toutes ces choses tout en restant au maximum de mes capacités, en étant le meilleur pilote possible, le N.1, c'est mon plus grand challenge."