Leclerc : "Une victoire à Monza, c'est au-dessus de tout ce dont j'ai pu rêver!"

Charles Leclerc a offert à Ferrari et à ses tifosi une première victoire sur le Grand Prix d'Italie depuis le succès de Fernando Alonso en 2010. Vainqueur de son deuxième Grand Prix en l'espace de huit jours, le Monégasque est passé par toutes les émotions ces derniers jours, mais il a cette fois pu profiter pleinement de cette victoire sur le podium le plus impressionnant de la saison.



"Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. C’est au-dessus de tout ce dont j’ai rêvé jusque-là. Voir autant de personnes en rouge sous le podium c’était juste incroyable. En plus de ça, cette victoire arrive au bon moment, après mon premier succès et une première moitié de saison difficile. Ca donne du "boost" à toute l’équipe pour la deuxième partie de saison, poursuit le monégasque.



J’ai crié comme un dingue dans mon casque. C’était une sorte de libération parce que je n’ai jamais eu autant de pression durant une course entière. Je pense que résister à Lewis Hamilton de cette manière c’est le test ultime parce qu’il fait très peu d’erreur."