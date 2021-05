Leclerc, spectateur il y a 19 ans, pilote Ferrari aujourd'hui, le fabuleux destin du "petit prince de Monaco"

Ce dimanche à domicile, Charles Leclerc rêve de pouvoir enfin briller devant les siens sur cette piste qui ne lui a jamais réussi que ce soit en F2 ou en F1. Mais même s’il espère que la roue tourne pour lui en Principauté, le pilote de 23 ans reste conscient du chemin parcouru et jette un regard ému sur ce rêve qui s’est concrétisé : celui d’être passé de petit spectateur de 4 ans à pilote de la prestigieuse Scuderia Ferrari.



"Il y a 19 ans, j’étais sur la terrasse d'un ami autour du circuit et je voyais la course en espérant être un jour dans le baquet d’une Formule 1 et ce jour est arrivé, je suis aux anges."



Charles Leclerc a grandi dans les rues de Monaco et connaît le tracé par cœur. Pas étonnant pour celui qui prenait le bus pour l'école au niveau de la grille de départ du GP. À ce moment il s'imaginait déjà au volant des bolides de la discipline reine. Et si durant son enfance, il était difficile pour le petit Charles de trouver un endroit où regarder les grands-prix, aujourd'hui presque tous les bars diffusent les courses. Depuis qu'il fait partie de l'écurie la plus mythique en Formule 1, le pilote Ferrari mesure encore davantage l'engouement qu'il suscite sur le Rocher. Pour son GP à domicile, Leclerc pourra d'ailleurs compter sur le soutien de ses supporters. Les organisateurs ont installé une tribune à son nom. "Ca me fait vraiment plaisir, dit le monégasque, même si ça ne sera pas la même chose que les autres années étant donné les restrictions Covid, mais ça fait du bien de voir quelques personnes dans les tribunes."



"Par contre, j’espère que je vais enfin pouvoir finir ce grand-prix. En fait, il n’y a qu’en karting où j’ai signé une bonne prestation. J’avais gagné la Monaco Kart Cup. En Formule 2 ou en Formule 1 j’ai toujours été assez compétitif, mais j’ai alterné entre problèmes aux stands, erreurs de stratégie et petites fautes, donc j’espère que cette année la chance penchera de mon côté."



Évidemment face aux Mercedes et aux Red Bull, la Scuderia ne nourrit pas trop d’ambitions pour cette cinquième manche de la saison, même si Monaco, circuit si atypique, nivèle parfois les performances et permet à certains un peu en retrait sur d’autres tracés de se démarquer.



"Il va y avoir une belle opportunité parce que ce sont toujours des GP imprévisibles, mais en même temps on n’a pas la performance pour aller chercher Red Bull et Mercedes."



Mais les premiers tours de roues du week-end ce jeudi ont donné tort à Leclerc qui a signé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres. Les Ferrari semblent donc bien dans le coup, tant mieux pour le spectacle et surtout tant mieux pour les monégasque qui peuvent espérer voir leur pilote grimper sur le podium ou qui sait l'emporter dimanche. Et puis peut-être que dans sa monoplace rouge flanquée du numéro 16, le héro local éveillera les rêves de F1 d'autre jeunes pousses sur les terrasses de Monaco.