Charles Leclerc - © ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Leclerc prend la pole en Autriche, problème technique et 10e temps pour Vettel - Formule 1 -... Ce dimanche se dispute la neuvième des 21 manches du championnat du monde de Formule 1, sur le Red Bull Ring (4,318 km) à Spielberg. La pole a été réalisée par Charles Leclerc, devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. Sebastian Vettel a rencontré un souci technique et n'a pu réaliser de chrono. Il s'élancera de la 9e position suite à la pénalité de cinq places infligée à Kevin Magnussen.