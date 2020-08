Leclerc : "Je ne suis pas content... mais je ne suis pas résigné"

Lewis Hamilton a empoché le Grand Prix de Belgique 2020 de Formule 1, septième manche de la saison. Nouvelle soupe à la grimace par contre pour Ferrari : Sebastian Vettel est 13e, Charles Leclerc 14e.

"C'était une course très difficile. J'ai pris un bon départ, j'étais très content avec mon premier tour car j'étais dans le top 10 je pense. Après, on était juste très lent et on a eu deux soucis durant les pit stops. Il faut continuer à bosser et trouver quelque chose. Je ne suis pas content, mais je ne suis pas résigné. Je vais essayer de motiver à nouveau le team. Ca risque d'être compliqué à Monza, peut-être même encore plus, mais j'espère qu'on reverra un peu la lumière au Mugello car c'est compliqué pour le team actuellement", a énuméré Leclerc à notre micro.