Leclerc, deuxième avec une Ferrari à la traîne : "Une bonne surprise, tout a été parfait !"

Seulement septième sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche, le Monégasque Charles Leclerc a réussi à extraire tout le potentiel d'une Ferrari pourtant à la traîne pour terminer cette course de reprise à la deuxième place, derrière l'intouchable Valtteri Bottas (Mercedes).

Un réel soulagement pour le coéquipier de Sebastian Vettel, dixième après être parti en tête-à-queue.

"Je m'y attendais pas, c'est une grosse surprise, mais c'est une bonne surprise !, a commenté Charles Leclerc après le Grand Prix. Je pense que tout a été parfait, mais il nous a aussi fallu un peu de chance pour terminer à la deuxième place. Des abandons, des contacts... mais profiter de toutes les opportunités, c'était notre objectif ! Je devais être agressif, et pourtant, je souffrais énormément en sortie du premier virage. Je savais que je n'avais pas grand-chose à espérer, sauf en cas d'erreurs des autres. On n'avait pas le niveau de performance nécessaire pour terminer à cette place, je suis donc extrêmement satisfait de finir deuxième. On a encore beaucoup de boulot devant nous, on n'est pas là où on voudrait être, mais on l'a vu aujourd'hui, tout est possible ! On doit rester fort mentalement et travailler dur en équipe."