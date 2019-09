Le stratège Vettel renoue avec la victoire à Singapour, Leclerc assure le doublé Ferrari

Après plus d’un an de disette, Sebastian Vettel (Ferrari) a renoué avec la victoire ce dimanche à l’arrivée du Grand Prix de Singapour, quinzième épreuve de la saison de Formule 1.

Le quadruple Champion du Monde allemand, qui a fait la différence sur ses adversaires en rentrant aux stands plus tôt que les autres alors qu’il s’était élancé en troisième position sur la grille de départ, n’avait plus remporté le moindre succès depuis le Grand Prix de Belgique 2018.

Sur un circuit de Marina Bay supposé ne pas convenir à la Scuderia, Sebastian Vettel a déjoué tous les pronostics et devancé son coéquipier Charles Leclerc, vainqueur des deux dernières courses disputées à Spa-Francorchamps et à Monza, et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), troisième.

Deuxième sur la grille de départ, Lewis Hamilton (Mercedes) a dû se contenter de la quatrième place devant son coéquipier finlandais Valtteri Bottas.

Il n’y a pas péril en la demeure pour le quintuple Champion du Monde britannique dans la course au titre, puisqu’il compte à présent 296 points, soit 65 unités de plus que Valtteri Bottas (231).