Le Roi, Alonso, un serveur atypique : cocktail d'anecdotes F1 au restaurant

Les anecdotes de mes carnets F1 nous emmènent aujourd’hui du côté des restaurants. Vous imaginez bien qu’avec tous ces GP de par le monde, cela fait beaucoup de repas pris loin de son chez soi et donc au restaurant. Au fil de toutes ces années, cela donne forcément pas mal d’anecdotes. J’en pointerai 4 aujourd’hui.

La première se passe lors de la semaine du GP de Monaco en 2002. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment vous réagiriez si vous vous retrouviez par hasard face à face avec notre Roi ? Moi jamais et pourtant ce soir-là, en allant manger à Saint Paul de Vence, tout seul dans une toute petite rue bien étroite, j’ai vu au loin deux silhouettes marcher face à moi. En se rapprochant, j’ai cru reconnaître le Roi Albert. Pas le temps de réfléchir à quoique ce soit, on marchait l’un vers l’autre avec aucune possibilité d’éviter le face à face. Je crois que le protocole a ses règles mais quand vous vous retrouvez absolument tout seul face à votre Souverain, il est bien malaisé de trouver l’attitude adéquate. C’est donc sorti tout naturellement, j’ai dit.. Ah, quand des belges rencontrent des belges... et j’ai obtenu un sourire comme réponse. Quelques minutes plus tard, en entrant dans le restaurant où j’allais manger, j’ai revu notre Roi attablé un peu à l’écart avec son accompagnant. Une rencontre peu banale...

>>> LIRE AUSSI : Aventures en Malaisie avec notre chauffeur Steven... Schumacher !

La deuxième anecdote se déroule à Nevers dans la Nièvre à l’occasion du GP de France à Magny-Cours. J’étais dans un restaurant en compagnie de mon collègue, Nicolas, de la radio. Au moment du dessert, nous avons demandé s’ils avaient des Dames Blanches. Visiblement un dessert inconnu au bataillon. Nous avons alors expliqué de quoi il s’agissait et presque pour rire, proposé au Patron de lui en préparer une. Il nous a pris au mot, nous a donné accès à la cuisine, nous mettant à la tête des troupes et on s’est donc retrouvé, Nicolas aux manettes et moi gérant les ingrédients indispensables et... les commandes des clients. Vous me croyez ou pas mais toutes les tables ont opté pour la Dame Blanche... à la satisfaction générale. Pour nous remercier de cette découverte, certains clients ont commandé du champagne et la soirée s’est clôturée en fiesta franco belge...!

La troisième anecdote nous emmène en Italie lors du Grand-Prix. Tout près de Monza, il y a un petit village appelé Canonica où se trouve un hôtel restaurant familial. Tant et tant de pilotes sont passés par là. Nous sommes devenus des fidèles et même sans réserver, nous sommes toujours accueillis les bras ouverts par le Paternel, la Mama ou leur fille. Après nos longues journées au circuit, c’est toujours un moment de répit particulièrement apprécié. Lors du week-end de Grand-Prix, ils font toujours appel à quelques “vieux de la vieille“ pour donner un coup de main. Il y a ainsi un serveur plus âgé, ne parlant que l’italien qui s’est pris d’affection pour nous et vient très souvent s’occuper de nous. Il est très particulier. On lui demande la carte des vins, il nous amène systématiquement une bouteille du même vin rouge, Dolcetto d’Alba. On lui demande le menu, systématiquement c'est lui qui décide que ce sera 2 risotto al funghi et 2 au safran en entrée et 2 Papardelle avec 2 tagliatelles en plat. Pour le dessert, c’est Frutti di bosco et puis basta. Un véritable sketch à répétition.

La quatrième anecdote nous ramène au Grand-Prix de Monaco en 2000. Nous allons manger dans un restaurant italien à Fontvieille. En entrant, Mikke Van Hool, le fondateur du team de F3000 Astromega me fait signe et vient à ma rencontre. Il est à une longue table avec plusieurs membres de son équipe. Il me dit “tu vois le petit gars chevelu en bout de table, qui ne paie pas de mine, qui ne parle pas anglais, un peu seul, penché sur son assiette...Note son nom dans ton fameux carnet..c’est un espagnol..Fernando Alonso..il va vraiment très très vite...”. Quelques semaines plus tard à Francorchamps, je croise dans le paddock notre compatriote Marc Goossens qui me dit : “Oh Gaëtan je me suis fait piquer la pole sur mon circuit national par mon jeune équipier..c’est un espagnol..tu dois noter son nom dans ton carnet..Fernando Alonso, une bombe...!.” Alonso s’imposera d’ailleurs le lendemain. La suite, on la connaît. Flavio Briatore passe par là, décide de le manager pour aboutir à 32 victoires et 2 titres de champion du monde de Formule 1. Quel chemin parcouru par ce petit bonhomme anonyme que j’avais aperçu dans ce restaurant de Monaco...!