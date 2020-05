Le retour de la Formule 1 à Zandvoort reporté d'un an

GP Pays-Bas 1985 : La dernière de Zandvoort - GP Pays-Bas 1985 - 28/04/2020 25 août 1985. Nelson Piquet a réalisé la pole position, mais le Brésilien doit se contenter d'un second rôle dans le scénario du Grand-Prix des Pays-Bas cette année-là. Les accrochages et abandons sont au rendez-vous, comme 14 ans plus tôt. C'est notamment le cas de notre compatriote Thierry Boutsen, engagé alors chez Arrows. En tête, la bagarre fait rage entre Keke Rosberg (Williams) et les deux pilotes McLaren : Niki Lauda et Alain Prost. Le pilote français récupère le leadership suite à l'abandon de Rosberg, son moteur ayant rendu l'âme. Le duel entre équipiers vaut le détour et l'Autrichien, champion en titre, s'empare de la tête juste avant la mi-course. Il ne la quittera plus, même si Prost fait le forcing dans ses échappements. La numéro 1 s'impose donc devant la numéro 2, somptueux doublé pour McLaren. Ayrton Senna termine 3e, Nigel Mansell 5e. 25e et dernière victoire pour Lauda en F1, quelques jours après avoir annoncé qu'il arrêterait à la fin de la saison. Grâce à sa deuxième place à Zandvoort, sur un tracé légèrement modifié (4.252 kilomètres), Prost s'empare de la tête du championnat devant Michele Alboreto (Ferrari), 4e de cette course. Le Professeur français sera d'ailleurs sacré au terme de l'exercice 1985.