Le mode moteur unique peut-il impacter la hiérarchie actuelle ?

Deux séances libres ce vendredi.

En P1 Bottas devant Hamilton avec, fait rarissime, une pirouette de Verstappen perdant sa Red Bull à la chicane Ascari.

Drapeau rouge et museau endommagé.

En P2 Hamilton devant Bottas avec cette fois un tête à queue de Vettel à Roggia.

Ferrari un peu moins mal néanmoins qu’il y a une semaine à Spa.

La question du week-end, c’est de savoir si la cartographie moteur unique imposée à partir de ce samedi à la fois pour la qualification et la course, pourrait toucher plus certains teams que d’autres et dans quelle mesure cela pourrait impacter la hiérarchie.

Dans la vidéo ci-jointe, tentative de réponse en compagnie de Toto Wolff, Mattia Binotto et Cyril Abiteboul.

Les choses vraiment sérieuses demain avec la séquence qualificative en direct sur la 2 dès 14h55.