Le manager de Vandoorne : "Je lui donne 100% de chances d'être encore en F1 en 2019"

Stoffel Vandoorne a terminé le Grand Prix de Belgique de Formule 1 à la quinzième place ce week-end. Un week-end cauchemardesque pour le Belge, entre pépins techniques et rumeurs d'éviction.

"C'était un GP un peu spécial pour Stoffel. Il y avait beaucoup d'activités avec les sponsors, les partenaires de l'équipe, mais aussi la possibilité pour lui de voir des proches. Ce n'est pas difficile car c'est une motivation supplémentaire pour lui. Il doit toutefois penser à conduire ou encore à préparer sa monoplace avec toutes les activités. C'est un peu comme s'il y avait 3 GP en un seul pour lui", a expliqué Alessandro Alunni Bravi à notre micro.

Et le manager de Vandoorne de poursuivre, au sujet des rumeurs liées à son protégé : "Il y a toujours des rumeurs. Il y en a eu trop ce week-end je pense, elles ne reflètent pas vraiment la réalité. Stoffel est un pilote McLaren pour la saison 2018. Il sera chez McLaren jusqu'au terme de la saison, c'est sûr. Plusieurs pilotes discutent avec des teams pour trouver des possibilités. C'est pareil pour nous. On veut surtout arriver à une bonne voiture avec l'équipe. Stoffel doit se concentrer sur son travail, je m'occupe de chercher toutes les options. McLaren est prioritaire pour nous. Si le team n'est pas une option valable pour l'an prochain, on va regarder d'autres options qui sont présentes pour Stoffel."

"C'est un mec super professionnel. Il est capable de gérer la pression comme aucun autre. Il est arrivé ici tranquille, déterminé et motivé. Je ne l'ai jamais entendu critiquer une équipe. Il arrive le premier et il est le dernier à quitter le stand. Il aide les autres un maximum. Il est calme, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas agressif. C'est un des pilotes les plus agressifs en voiture. Il a l'approche professionnelle d'un pilote mature. Il a montré ses grandes qualités humaines jusqu'à présent chez McLaren. Je lui donne 100% de chances d'être encore en F1 l'an prochain. Je n'ai pas encore de garantie, mais il est toujours l'un des plus jeunes talentueux pilotes du paddock. Cette opinion est partagée chez McLaren et chez beaucoup d'autres écuries", a conclu Alessandro Alunni Bravi.