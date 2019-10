Le Grand Prix du Japon menacé par le Typhon Hagibis

Le Typhon Hagibis se rapproche des côtés Japonaises et pourrait perturber le bon déroulement du Grand Prix du Japon ce dimanche. Les organisateurs scrutent attentivement le ciel et la tempête devrait se déchaîner samedi journée des qualifications.

"Tous les efforts sont faits pour minimiser les perturbations du programme de la Formule 1, mais la sécurité des fans, des concurrents et de tout le monde sur le circuit de Suzuka reste la priorité absolue", indique le communiqué. En l’état, la tenue de la troisième séance d’essais libres et des qualifications samedi est menacée en raison de la pluie et des vents violents qui sont attendus et celle de la course dimanche n’est pas assurée, la météo étant encore incertaine. Si les qualifications devaient être annulées plutôt que reportées jusqu’à dimanche matin, la composition de la grille de départ du Grand Prix est laissée à la discrétion des commissaires de course. Le plus probable est que ceux-ci se basent sur le classement de la dernière séance d’essais libres disputée.

Quoi qu’il arrive, un report à lundi est par contre impossible, précise la FIA.

Les organisateurs du Grand Prix de Formule 1 du Japon ce week-end prendront une décision vendredi à 12 heures locales (05h00 françaises) sur le programme de l’épreuve, menacée par l’arrivée samedi du typhon Hagibis, a annoncé jeudi la Fédération internationale de l’automobile (FIA). La manche du championnat de Formule 4 a déjà été annulée. Les organisateurs scrutent attentivement le ciel et la tempête devrait se déchaîner samedi journée des qualifications. Il ne reste plus qu’à espérer que les cieux se calment pour le bon déroulement du 17' Grand prix de la saison.