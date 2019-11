Le Grand Prix des Etats-Unis en direct (LIVE vidéo dès 19H35)

Valtteri Bottas en pole devant Vettel aux États-Unis, Hamilton 5e - F1 - GP des États-Unis -... Valtteri Bottas a signé la pole position du Grand Prix des États-Unis samedi soir sur le circuit d’Austin au Texas. Il s’agit de la 4e pole de la saison pour le Finlandais de chez Mercedes qui a bouclé son tour de piste en 1:32.379 et a devancé Sebastian Vettel (+0.012) et Max Verstappen (+0.067) . Derrière ces trois hommes, Charles Leclerc (+0.108) a signé le 4e temps alors que Lewis Hamilton (+0.292) ne s’élancera que de la 5e place sur la grille. Dimanche, le Britannique aura une nouvelle chance de saisir un sixième titre mondial pour revenir à une longueur du recordman de sacres Michael Schumacher (7). Il suffira à Hamilton de terminer parmi les huit premiers pour être couronné, quel que soit le résultat de son coéquipier et dernier rival Bottas. Le Finlandais doit lui impérativement gagner pour prolonger l’attente du Britannique et a posé de bonnes bases pour la victoire.