Le glamour du Grand Prix de Monaco virtuel sera assuré ce dimanche avec non moins de huit pilotes de Formule 1 en activité sur la grille de départ. Un record de participation inédit. Esteban Ocon (Renault) et Valtteri Bottas (Mercedes) vivront leur baptême du feu pour ce qui s’annonce le plus relevé et disputé des événements depuis l’instauration des #VirtualGP par Liberty Media.

De nouveaux invités de prestige seront sur la grille de cette soirée monégasque. Le joueur d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang sera épaulé par Lando Norris chez Mclaren. Le Surfeur, professionnel Kai Lenny pilotera la Red Bull avec comme équipier Alex Albon. Mais la plus improbable des personnalités sera sans doute le chanteur Luis Fonsi à qui l’on doit le tube "Despacito". Il sera aligné sur la Racing Point aux côtés de David Schumacher le fils de Ralf. La paire Leclerc rempile pour le compte de la Scuderia Ferrari tandis que Nicolas Prost complétera un line-up inédit pour la marque au losange. Enfin, la présence belge sera assurée par le gardien Thibault Courtois et son Alfa Romeo.

Si l’ambiance sera radicalement différente du véritable Grand Prix de Monaco, le spectacle en piste s’annonce lui tout à fait somptueux et ce, pendant les 39 tours à parcourir. Les murs ne pardonneront pas les erreurs et s’il était nécessaire pour certains, il sera toujours temps de prier Sainte-Dévote.



Rendez-vous dès 18h00 en direct sur Auvio et sur La Deux dès 22h50 pour suivre tout cela accompagné de Maxime Potar et Thibaut Rinchon.