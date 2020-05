Le Grand Prix de Belgique de F1 aura lieu à huis clos

Le feu vert pour organiser le GP de Belgique de Formule 1 à huis clos à la fin du mois d’août a donc été donné aujourd’hui par les autorités politiques.

C’était la première étape indispensable pour pouvoir aborder la seconde phase, c’est à dire les négociations avec Liberty Media pour le volet financier.

Sans spectateurs et donc sans les revenus du ticketing, impensable que l’organisation belge au sens large supporte tous les frais.

Sans pouvoir donner tous les détails, nous sommes en mesure d'affirmer que le Grand-Prix de Belgique et la F1 ont un accord de principe sur cet aspect primordial des choses.

En clair, le Grand-Prix devrait pouvoir se dérouler à huis-clos le dimanche 30 août comme initialement prévu au calendrier.

Le conditionnel reste de mise parce que personne aujourd'hui ne sait ce qui se passera réellement avec le coronavirus dans les prochaines semaines.

Mais s'il y a des Grand-Prix en Europe, il y aura un Grand-Prix à Francorchamps.

C'est important également pour le futur. Cela prouve que notre épreuve et son circuit mythique gardent leur crédit dans ce sport planétaire et que les rapports entre les responsables de la F1 et ceux du Grand-Prix de Belgique sont positifs.

Il faudra encore aussi gérer l’aspect pratique d’un huis-clos, avec toutes les précautions sanitaires requises.

Les Patrons de la F1 et la Fédération Internationale ont évoqué des tests avant de pouvoir accéder au site, des tests réguliers pour tous ceux qui sont dans le paddock et même un éventuel dispositif d’isolation des uns et des autres.

Cela ne s’improvise pas et demande une bonne dose d’organisation.

Il y a donc encore un peu de pain sur la planche, même si en n’étant a priori pas le premier rendez-vous du calendrier remanié, la Belgique pourrait profiter de l’expérience des épreuves qui se dérouleraient avant elle.

Pour l'instant, tous les scénarios sont encore envisageables.

Pas de Grand-Prix du tout en 2020 si la pandémie repart de plus belle avec une seconde vague intense.

Mais on peut espérer un projet de calendrier dans les prochains jours avec un début de championnat en Europe dès le mois de juillet.

En plus de la Belgique, l'Autriche, l'Angleterre pour autant que la F1 et Silverstone s'accordent sur les modalités financières, la Hongrie et sans doute l'Espagne où le gouvernement catalan semble prêt à délier les cordons de sa bourse, seraient au programme. L'Allemagne serait en réserve au cas où.

Reste l'Italie. Un cas particulier où le rôle de Ferrari est prépondérant, faisant sans doute partie de négociations plus globales.

Pour ce qui est de la suite de la saison hors Europe, rien n'est encore vraiment certain.

Autant en Europe, tout le monde s'est désormais accordé sur le huis-clos, autant c'est différent sur d'autres continents où certains, comme le Japon par exemple, refusent d'envisager un Grand-Prix sans public.