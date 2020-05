Le Grand Prix de Belgique à huis clos : "Priorité à la santé et à la sécurité"

Le Résumé du GP de Belgique 2019 - Formule 1 - 01/09/2019 Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) s’est imposé à l’occasion du Grand Prix de Belgique de Formule 1. Il a devancé les Mercedes de Lewis Hamilton et de Valterri Bottas. Sebastian Vettel termine finalement 4e. C’est la première victoire de la Scuderia Ferrari cette saison et le premier succès de la carrière de Charles Leclerc, à 21 ans. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour assister au premier fait de course. Dès le virage de La Source, un accrochage entre Kimi Raikkonen et Max Verstappen a mené à l’abandon du néerlandais. Coup dur pour celui qui était supporté par des dizaines de milliers de supporters… Alors que la Safety Car était encore sur la piste, la McLaren de Carlos Sainz s’est parquée dans le dernier virage. Coup dur pour l’Espagnol. Parties en première lignes, les deux Ferrari ont rapidement été prises en chasse par les deux Mercedes. D’abord contraint de laisser passer son équipier Charles Leclerc sur ordre du team, Sebastian Vettel n’a pas résisté longtemps au Britannique, avant de s’incliner également face à Valterri Bottas.