Le Grand Prix de Bahreïn se déroulera à huis clos

Le Coronavirus n'en finit plus d'influencer les différents événements sportifs du moment. Après l'annulation de plusieurs courses cyclistes (Tirreno-Adriatico, les Strade Bianche ou Milan San Remo), le report de nombreux matches de football en Italie, c'est désormais le monde de la Formule 1 qui est touché par la propagation du virus. Les organisateurs du Grand-Prix du Bahreïn ont, en effet, annoncé ce dimanche que la course se déroulerait à huis-clos pour éviter tout risque.

"En tant que pays hôte de la F1, il faut bien évidemment prendre en compte la santé des supporters et des amateurs de cours. Vu la propagation continue du Covid-19 dans le monde, l'organisation d'un événement sportif majeur, ouvert au public et permettant à des milliers de voyageurs internationaux et de fans locaux d'interagir à proximité, ne serait pas la bonne chose à faire à l'heure actuelle. Mais pour s'assurer que ni le sport, ni sa base de supporters mondiaux, ne soient indûment impactés, le week-end de course lui-même aura bien lieu" ont communiqué les organisateurs sur Facebook.