Le GP de Fomule 1 de Bahrein: du sable et du spectacle

Le circuit, situé en plein désert, est régulièrement recouvert de dépôt de sable et les organisateurs doivent pulvériser un produit adhésif autour de la piste pour garder le sable hors de la trajectoire des monoplaces.

Il se caractérise par une succession de courtes lignes droites et de virages lents.

Le tracé a été dessiné par l'architecte allemand Herman Tilke et développe 5.411 mètres.

2004 : Grande première et victoire de Michael Schumacher

Le 4 avril 2004, la formule 1 débarque à Barhein sur le circuit de Sakhir à peine terminé.

Michael Schumacher, domine la discipline et l'Allemand va réussir le grand chelem au Moyen-Orient.

Le pilote Allemand est le plus rapide aux qualifications, il gagne le Grand Prix et réalise le meilleur tour en course.

Il bat son équipier Rubens Barrichello d'une 1 seconde et 367 millièmes et Jenson Button au volant de sa BAR-Honda de 26 secondes.

C'est également la 73' victoire en Formule 1 de Michael Schumacher.