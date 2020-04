Non, vous n’avez pas mal lu le titre ci-dessus. Après Bahreïn et l'Australie, il est bien question de vivre ensemble le Grand Prix de Chine (virtuel), sur le tracé de Shanghai, ce soir. Comme en Australie, six pilotes officiels du championnat du monde seront au départ de l’épreuve.

L’arrivée la plus notable est celle de l’Espagnol Carlos Sainz, aligné aux côtés de Lando Norris au sein de l’équipe McLaren. Avec Williams, ce sera la deuxième structure à placer sur la grille ses pilotes titulaires. Les frères Leclerc rempilent pour le compte de la Scuderia Ferrari, tandis que notre Stoffel Vandoorne national retrouvera le baquet de la flèche d’argent avec, comme équipier, Esteban Gutierrez.

La liste des pilotes inscrits voit le retour en piste (virtuel) de Juan-Manuel Correa, né en Equateur et roulant sous la nationalité américaine. En effet, le pilote de Formule 2, grièvement blessé aux jambes lors du Grand Prix de Belgique 2019, avait vu sa carrière interrompue suite à l’accident ayant causé le décès du pilote français Anthoine Hubert.

Nous compterons de nouveaux "guests" en piste, à l’image d’Ian Poulter, le champion de Golf, sur la Renault, l’attaquant de la Lazio Rome Ciro Immobile et le gardien belge Thibaut Courtois, qui seront eux aussi de la partie. On sait notre pieuvre agile devant les cages, il a prouvé ces dernières semaines qu’il l’était tout autant derrière un volant.

Les dégâts resteront inactivés, il faudra malgré tout gérer ses pneus et sa consommation sur la durée d’une course établie à 50 % de la distance officielle. Une deuxième course sera proposée avec les meilleurs sim racer des F1 eSports Pro Series, une exhibition sur 25 % de durée de course avec les dégâts activés, le carbone risque de voler !

Précisons que l’horaire a été avancé, la RTBF vous offre la possibilité de suivre les deux épreuves de cet événement en direct sur Auvio à partir de 19h00. Séance de rattrapage en télévision dès 22h20 sur La Deux en compagnie de Thibaut Rinchon et Maxime Potar.