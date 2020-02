Le GP de Chine de Formule 1 "très probablement" annulé en raison du coronavirus

Le Grand Prix de Chine de Formule 1 va vraisemblablement être annulé, en raison de l'épidémie de coronavirus dont l'épicentre se situe dans le pays, annoncent de nombreux médias.

Chase Carey, l'homme-fort de la F1 a déclaré : "Nous reconnaissons que le report de l'événement est certainement une possibilité et même très probable compte tenu des événements." La nouvelle devrait être officialisée par la fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Formula One Management (FOM) en charge de la promotion de la F1.

La course est la 4e des 22 courses du calendrier du championnat du monde 2020 et doit se dérouler le dimanche 19 avril sur le circuit de Shanghai. On ignore encore si la course sera reprogrammée à une autre date.

De très nombreuses compétitions sportives ont été annulées en Chine ces dernières semaines pour cette même raison. Parmi elles, les championnats du monde d'athlétisme en salle prévus à Nankin du 13 au 15 mars ou le GP de Formule E une semaine plus tard à Sanya.

Plus de 1.000 personnes sont décédées du coronavirus et 44.000 sont infectées dans le monde entier.

La dernière annulation d'une course dans la catégorie reine du sport automobile remonte à 2011. Le Grand Prix de Bahreïn avait été annulé en début de saison à la suite de l'agitation politique dans le pays.