Le GP d'Italie à Monza devrait rester au calendrier jusqu'en 2024

Le Grand Prix d'Italie à Monza devrait rester au calendrier de la Formule 1 jusqu'en 2024 après la conclusion d'un accord de principe entre l'Automobile Club d'Italie (ACI) et la F1, a annoncé l'ACI dans un communiqué mardi.

"L'ACI et la Formule 1 sont parvenus à un accord général sur les aspects économiques du contrat de collaboration pour le Grand Prix d'Italie à Monza pour les cinq prochaines années, soit 2020-2024", peut-on lire dans ce texte.

"Le conseil général de l'Automobile Club d'Italie a donc donné mandat à son président Angelo Sticchi Damiani pour poursuivre les négociations avec la Formule 1 sur tous les aspects techniques et commerciaux relatifs au partenariat, afin de parvenir, dans les plus brefs délais, à la signature du contrat et à rendre la collaboration pleinement opérationnelle", est-il précisé.

Quatre autres GP (Grande-Bretagne à Silverstone, Espagne à Barcelone, Allemagne à Hockenheim et Mexique à Mexico) renégocient actuellement leur inscription au calendrier de la F1 après 2019.

Répondant à des articles de presse, le circuit de Silverstone a démenti mardi sur Twitter avoir d'ores et déjà conclu un accord: "pour l'instant, nous pouvons confirmer que nous n'avons pas signé de contrat, mais les négociations sont toujours en cours".

Il se murmure de manière insistante que Zandvoort aux Pays-Bas, patrie du pilote Max Verstappen (Red Bull), pourrait faire son retour au Championnat au détriment de Barcelone.