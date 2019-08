Ocon tente de se dédoubler et accroche Verstappen - GP Brésil - 11/11/2018 Ce dimanche se tenait l’avant-dernière manche de la saison de Formule 1. Qualifié au cinquième rang, Max Verstappen a réalisé un excellent début de course. Le pilote néerlandais, alors leader, s’est accroché avec Esteban Ocon au 43e tour. Dans le deuxième virage du circuit, le Français tente de se dédoubler. Le pilote Red Bull ne s’attend pas à cette manœuvre et reste sur la bonne trajectoire. L’accrochage est donc inéluctable.