Le feu se déclare dans un stand F1 en plein tournage en 2012

Nous sommes à Barcelone, le dimanche 13 mai 2012, pour le GP d’Espagne.

Parti en pôle après la disqualification de Lewis Hamilton pour non respect de la quantité d’essence, Pastor Maldonado s’impose devant Alonso et Raikkonen. C’est la 114ieme victoire de l’écurie Williams, la première depuis 2004 et la première d’un pilote vénézuélien.

Maldonado est sur un nuage et regagne son camp, félicité de toutes parts, par sa famille, ses amis, les membres de son team. Puis c’est la traditionnelle photo de famille.

De notre côté, après le direct c’est comme d’habitude la course pour faire les interviews. Puis on commence à faire nos plateaux pour le Week-end Sportif.

Tout d’un coup, en plein tournage (et malheureusement nous n’avons plus ces images), mon cameraman Olivier me crie de me bouger, de m’échapper parce que le feu s’est déclaré derrière moi dans le stand Williams.

Je réalise vite l’urgence, tout s’embrase, on entend des explosions, c’est la panique.

Je me rappelle de la grande solidarité entre les teams, des membres des autres écuries arrivent des stands voisins, avec les moyens du bord, pour essayer d’éteindre l’incendie en attendant l’arrivée des pompiers.

Le feu aurait été causé par un court-circuit sur un système de récupération d’énergie.

Un stand de Formule 1, c’est une bombe avec notamment des bidons d’essence et autres produits inflammables.

Les dégâts matériels seront assez conséquents, ordinateurs, pièces des voitures, aussi la monoplace de Bruno Senna qui avait abandonné mais dont la voiture était là aussi.

On a comptabilisé plusieurs blessés, transportés au centre médical du circuit et certains, plus sérieusement touchés après avoir inhalé les fumées, vers des hôpitaux de la région. Heureusement, aucune victime à déplorer.

Il n’existait pas de véritable procédure prévue pour ce genre d’incident, ce qui incitera les responsables de la sécurité en F1 à se pencher sur la question pour le futur.

Quoiqu’il en soit, un après Grand-Prix pour le moins chahuté pour la petite équipe Warm-up, Thierry (Delrue), Olivier (Van Gelder) et moi-même.