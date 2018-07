Le dépit de Vandoorne, 19e sur la grille : "Pas de solution pour le moment !"

Sebastian Vettel (Ferrari) a conquis samedi la 55e pole position de sa carrière lors du Grand Prix d'Allemagne de Formule 1, avec en prime le record du circuit de Hockenheim.

Le leader du championnat du monde partira sur la grille de départ dimanche devant Valtteri Bottas (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Victime d'un problème hydraulique en Q1, Lewis Hamilton (Mercedes) n'a pu prendre part à la suite de la séance et s'élancera au mieux de la 14e place. Notre compatriote Stoffel Vandoorne s’élancera lui de la 19e position.

"Peu de choses ont changé depuis Silverstone. On est dernier dans toutes les séances avec pas mal de retard sur les autres. On n’arrive pas à comprendre le problème. C’est très décevant. Ce n’est pas lié au setup, c’est quelque chose sur la voiture qui ne fonctionne pas. On a changé presque tout sur l’auto. On voit les problèmes sur les datas. On n’a pas de solution pour le moment", a détaillé le Belge à notre micro.

"Je ne peux pas faire grand-chose de mon côté. J’essaie de donner le maximum chaque fois que je monte dans la voiture. Et voilà… pas grand chose à dire. On voit des problèmes entre les deux voitures. On voit que le souci est présent sur la mienne, mais on ne trouve pas la solution pour la remettre dans un état de fonctionnement normal. L’écart avec Fernando est de 8 dixièmes à 1 seconde depuis Silverstone. De la pluie durant la course ? Je pars dernier, je n’ai pas grand chose à perdre. Voilà…", a-t-il conclu avec dépit.