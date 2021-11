Le débriefing F1 de Gaëtan Vigneron après le Qatar : Le Lion réveillé... et Red Bull qui va se préparer

Si Hamilton s’impose en Arabie Saoudite dans quinze jours avec le tour le plus rapide et que Verstappen termine deuxième, les deux rivaux seraient à égalité pour le dernier rendez-vous à Abu Dhabi. Pour le même prix, le pilote Red Bull peut aussi être sacré champion à Jeddah . Tout est envisageable dans un sens comme dans l’autre dans cette folle saison.

Au-delà de tout ce qui s’est passé ce week-end au Qatar, de toutes les polémiques, je voudrais pointer deux phrases qui ont retenu mon attention.

D’abord celle de Toto Wolff : "They woke the lion in Lewis" : "Ils ont réveillé le lion en Lewis"... C’est vrai qu’Hamilton n’est jamais aussi fort que lorsqu’il se sent acculé, poussé dans les cordes, obligé de jouer dans l’adversité.

Sa disqualification et sa pénalité au Brésil, toutes les suspicions avancées par Red Bull lui ont redonné toutes ces énergies insoupçonnées qu’il a encore au fond de lui. Surmotivé, il a remobilisé toute son équipe, se gardant bien de perdre des forces dans toutes ces discussions et provocations.

Sur les deux dernières courses, on a vu du tout grand Hamilton, piqué au vif et plus que jamais décidé à ne pas céder sa couronne à ce jeune adversaire tellement talentueux et sûr de lui.

L’autre phrase est de Jos Verstappen, le père de Max, avec qui je discutais après le grand prix.

"We zullen dat voorbereiden", comprenez "On va préparer ces derniers rendez-vous", le tout dit avec un sourire qui en dit long...

Oui Red Bull pense vraiment que Mercedes a dépassé les limites dans l’interprétation du règlement. Ils ont averti la FIA et sont bien décidés, c’est ce que Jos laissait sous-entendre, à utiliser les mêmes armes au besoin. Au-delà de leurs soucis à régler encore avec leur aileron arrière qui oscille à grande vitesse (ils ont finalement dû faire le GP du Qatar avec une autre version), les hommes de Christian Horner ont sans doute les ressources pour rebondir à nouveau.