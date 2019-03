Le débrief' : Ferrari rassure, Alonso dans la McLaren...mardi et mercredi

Les F1 ont pris la piste aujourd'hui à Bahreïn pour les deux premières séances d'essais libres. Un vendredi dominé par les Ferrari. Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la première (1.30.354) devant Sebastien Vettel. L'allemand s'est lui montré le plus rapide dans la deuxième (1.28.846) à la nuit tombante et donc dans des conditions similaires à la qualification et la course. Et puis aujourd'hui, Fernando Alonso a fait son apparition dans le paddock en tant qu'ambassadeur McLaren. Place au débriefing de ce vendredi avec nos envoyés spéciaux à Bahreïn.