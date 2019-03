Charles Leclerc a signé la première pole position de sa carrière sur le circuit de Bahreïn. Le monégasque, impressionnant depuis le début du week-end, a devancé son équipier Sebastian Vettel.

Les Mercedes de leur côté son plus proches qu'en essais libres et leur rythme en course est encourageant. Voilà qui promet un GP passionnant. Analyses et réactions dans le débrief' de ces qualifications.