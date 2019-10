Le crash de Bottas, l'imbroglio Verstappen, le doublé Ferrari : Quelles qualifs au Mexique !

Le verdict est tombé près de quatre heures après la fin de la séance de qualification mexicaine : Max Verstappen (Red Bull) qui avait signé - et de loin - le tour le plus rapide et pensait donc s’élancer en pole position, a hérité de trois places de pénalité car il n’a pas respecté les drapeaux jaunes après le crash de Valtteri Bottas (Mercedes) en toute fin de séance.

La pole position revient donc à Charles Leclerc (Ferrari), qui aura son coéquipier Sebastian Vettel à ses côtés au moment de prendre le départ du Grand Prix du Mexique.

Dans ce débriefing, nous faisons le point sur cet imbroglio, mais nous tendons également notre micro à plusieurs pilotes qui se sont mis en évidence samedi : Sergio Perez (Racing Point), onzième des qualifications à un souffle de la Q3 et très confiant avant de disputer son Grand Prix national, Pierre Gasly (Toro Rosso), dixième malgré une tourista qui l’a empêché de dormir pendant la nuit et qui lui a coûté pas mal d’énergie, mais aussi aux pilotes Mercedes Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, au duo de la Scuderia Ferrari Sebastian Vettel et Charles Leclerc, et au "malheureux" Max Verstappen…

Ce dimanche, place donc à la course, que vous pourrez vivre en direct sur La Deux et sur Auvio dès 19h35 !