Le coup de boule de Verstappen, l'énorme crash de Kubica, les 300 GP d'Alonso...la F1 au Canada

Verstappen : "Le prochain qui me pose la question reçoit un coup de boule!"

Depuis le début de saison, le presse n’épargne pas Max Verstappen au sujet de ses différents accrocs et accidents. Si le belgo-néérlandais a toujours répondu aux médias, il commence tout doucement à perdre patience. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Max a partagé son agacement de manière assez claire jeudi en conférence…



Verstappen : "Je commence à être fatigué de toutes ces questions. Je pense que la prochaine fois qu’on me demande cela, je donne un coup de boule !"



Mais un journaliste a tout de même oser poursuivre…



Journaliste : "Max, au risque de recevoir un coup de boule, pouvez-vous expliquer pourquoi avez-vous eu plus d’accidents cette année que durant le reste de votre carrière? "



Verstappen : "Dans les crashs que j’ai eu, deux étaient de ma faute. Mais si vous regardez les années précédentes, en 2016 je suis sorti trois fois rien qu’à Monaco. Il n’y a rien de dramatique. Bien sûr je n’ai pas marqué les points que j’aurais dû engranger cette saison, mais tout n’est pas de ma faute."