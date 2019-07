Le choix de Mercedes entre Bottas et Ocon pour épauler Hamilton, les Ferrari devant : journée chaude en Allemagne

Les Ferrari ont pris les devants lors des deux premières séances d'essais libres du GP d'Allemagne, 11ème manche de la saison. Sebastian Vettel s'est montré le plus rapide ce matin et Charles Leclerc a lui signé le meilleur chrono cet après-midi. Une journée à nouveau marquée par la chaleur, mais également par des discussions extra-sportives : le futur du GP allemand, le règlement 2021, mais aussi le choix de Mercedes concernant l'équipier de Lewis Hamilton pour l'an prochain. Retrouvez les réactions et analyses de cette journée dans le débriefing du jour.