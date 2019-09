La situation chez Ferrari, la disette chez Mercedes et le calendrier 2020 dans le débriefing F1 du jeudi - © Tous droits réservés

La situation chez Ferrari, la disette chez Mercedes et le calendrier 2020 dans le débriefing F1 du... Quelques jours après le Grand Prix de Singapour, la F1 a posé ses valises en Russie, à Sotchi. Gaëtan Vigneron revient sur l'actualité qui a dominé la discipline durant cette période et préface le Grand Prix, dont les premiers essais libres se dérouleront ce vendredi, probablement sous la pluie. Il aborde le calendrier 2020 et son optimalisation, le régional de l'étape Daniil Kvyat qui aura une tribune à son honneur sur le circuit, et les succès chez Ferrari ainsi que l'intérêt supérieur de la marque par rapport à ses pilotes.