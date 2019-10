La pluie a cessé de s'abattre sur Suzuka, le couvre-feu au circuit sera levé à 5H du matin

Suzuka ville fantôme, attend une amélioration de la situation - Formule 1 - 12/10/2019 Le typhon Hagibis approche du Japon, avec une situation météorologique qui se détériore. Une personne est décédée. Une grande partie du pays est paralysée, avec évidemment des conséquences sur les événements sportifs qui devaient s'y dérouler, comme le Grand Prix de Formule 1 et des matches de la Coupe du monde de rugby. En Formule 1, les qualifications ont été déplacées, le GP de Suzuka n'est pas (encore) annulé. Gaetan Vigneron, notre journaliste est sur place. Il nous tient informé de la situation. "Suzuka, ville fantôme. Quand on met le nez dehors, c'est pour se faire rincer et beaucoup secouer par les rafales de vent particulièrement violentes. La meilleure chose à faire c'est de rester bloqué à l'hôtel. Tous les magasins sont fermés, les trains ne circulent pas. Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que la situation s'améliore."