La "meilleure course de la carrière" de Bottas, un "super début de saison" pour Hamilton

Particulièrement heureux, Valtteri Bottas a savouré sa victoire sur le Grand Prix d'Australie, en ouverture de la saison 2019, ce dimanche à Melbourne. Le Finlandais ajoute ainsi un quatrième succès à son palmarès au terme de la "meilleure course" de sa carrière.

"J'ai du mal à réaliser. Mon départ a été vraiment bon. C'est clairement la meilleure course de ma vie, tout était sous contrôle. La voiture était excellente, j'ai pris beaucoup de plaisir. Dès le début, après cinq ou six tours, j'ai vu que je commençais à creuser l'écart. Je savais que je pouvais aller au bout, a confié Valtteri Bottas, 29 ans, dont la dernière victoire remontait à Abou Dhabi en novembre 2017. Je voulais attaquer à la fin pour avoir le meilleur tour, même si c'était un peu risqué pour les pneus. Mais cette nouvelle règle est là et je voulais en profiter. J'ai hâte d'être à la prochaine course. C'est tout le travail de ces dernières années, de cet hiver, qui paie aujourd'hui. Le travail que j'ai fait dans ma tête aussi. Mais rien n'aurait été possible sans cette exceptionnelle voiture et cette équipe".

Bottas a dominé son équipier chez Mercedes, le Britannique Lewis Hamilton, quintuple Champion du Monde, qu'il a coiffé au départ. "C'est un bon week-end pour l'équipe, donc je dois être content pour tout le monde", a réagit de son côté le tenant du titre. "Valtteri a fait une course incroyable et mérite sa victoire. C'est un super début de saison comme nous l'avions espéré avec l'équipe."

Sur la troisième marche du podium, Max Verstappen était lui aussi très content. "Commencer la saison par un podium, c'est bien sûr très bien. J'ai pu doubler Vettel, ce qui n'est jamais facile sur ce circuit. J'ai pu rivaliser aussi avec Hamilton, dommage que je n'ai pu le menacer tout à la fin, mais le résultat est très positif. Je dois féliciter Honda, c'est aussi le premier podium pour notre fournisseur."