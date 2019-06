La loi et l'esprit de la loi...

Montréal,...le jour d’après.

Je reviens vers vous concernant le seul sujet de conversation qui n’en finit pas d’animer les débats depuis ce 48ieme tour d’un GP du Canada à nouveau mouvementé.

C’est bien de prendre un peu de recul et sans doute plus aisé que de réagir en direct, dans l’instant,... "in the heat of the moment " comme disent les anglais.



J’ai apprécié d’abord le respect entre les 2 principaux protagonistes.

Hamilton vainqueur qui n’en remet pas et opte pour la sobriété et Vettel qui demande aux spectateurs de ne pas siffler son rival.

Pour le reste, que vous dire...? Il y a eu un incident, Vettel quitte la piste et revient dessus après un passage sur le gazon en étant pas loin de heurter la Mercedes d’Hamilton qui doit réagir pour éviter la collision.



C’est clair que si Vettel ne part pas à la faute, il n’y a pas de polémique. L’allemand s’est mis lui-même dans le pétrin, certains allant jusqu’à prétendre qu’il a à nouveau craqué sous la pression que lui mettait Hamilton.



Il y a une règle qui dit que lorsqu’un pilote sort de la piste, il doit y revenir de manière sécurisée sans mettre en danger un autre concurrent. Les stewards, dont la tâche n’est pas aisée, ont également noté sur base des ralentis, un petit mouvement de volant de Vettel l’amenant trop vers la droite et ne laissant plus assez de place à Hamilton qui a été forcé à une " evasive action ".



D’autres avancent que Vettel a d’abord essayé de ne pas se crasher, sans grip dans l’herbe et sans beaucoup d’espace en piste pour reprendre le contrôle de sa voiture et éviter de partir dans le mur.

Tout cela se passant bien sûr en une fraction de seconde.



On peut débattre sans fin. Personnellement, en tant qu’ancien juriste, je dirais que dans tout dossier controverse, il y a la règle et l’esprit de la règle.

Je suis très sensible à cette nuance de l’interprétation.

Je pense que la règle, immuable, ne peut pas s’appliquer de la même manière sur un tracé moderne comme le Paul Ricard avec d’énormes dégagements en asphalte et un circuit urbain aux virages étriqués et quasi sans dégagements (et en gazon) comme à Montréal.



Et là intervient à mon avis le rôle du pilote faisant partie du panel des stewards, le seul ayant l’expérience de la course et de ce qu’un pilote peut vivre au volant de ces bolides.

Après avoir entendu les avis des " cols blancs ", il doit donner sa vision de racer.

Puis la décision finale doit se prendre. Je crois qu’ici, on aurait dû opter pour le " racing incident " .



J’ai entendu et discuté avec pas mal d’anciens pilotes. Villeneuve, Herbert, Button, Wurz, Hill, Mansell, Andretti, Webber, de la Rosa, Mc Nish, van de Poele sont tous du même avis. L’un d’eux me disait que si Hamilton n’avait plus d’endroit où aller quand Vettel est revenu en piste, " c’est the name of the game " (la règle du jeu) sur un tracé urbain non permanent.

Seul Nico Rosberg trouve la pénalité justifiée disant que Vettel avait la possibilité de revenir en piste sans forcer Hamilton à lever le pied.



Pour moi, les stewards sont là pour pénaliser des manœuvres flagrantes et dangereuses mais pas " d’honnêtes erreurs " dues à un " hard racing " .

Vous imaginez le mythique duel Villeneuve-Arnoux à Dijon en 1979 avec l’esprit corporate et politiquement correct d’aujourd’hui...!

Ils se seraient vus retirer leur licence...! Oui je suis un fervent partisan d’une F1 de gladiateurs..., des gladiateurs suffisamment forts pour savoir où est vraiment la limite à ne pas dépasser.

Même chose concernant les attitudes de Vettel après coup..., ses vociférations à la radio, son geste d’aller replacer le panneau du deuxième de la course devant la voiture d’Hamilton...

Bien sûr un sportif de haut niveau a un devoir d’exemple mais je préfère de loin les émotions exprimées spontanément que les discours lénifiants contrôlés par les attachés de presse.



Vettel est un puriste, quelqu’un qui aime les héros du passé et leur manière de se battre en piste. Je signale qu’il y avait d’ailleurs à l’époque un grand respect entre tous ces compétiteurs.

Jetez un œil sur le film Rush relatant le duel Lauda-Hunt...

Liberty Media a lancé le slogan " Let them race "... Hier, il n’a pas été appliqué et on nous a privé d’un somptueux bouquet final entre 2 formidables pilotes.

Je vous le disais, je suis un ardent défenseur de l’esprit de la loi plus que de l’application rigide de la règle, de l’éducation plutôt que de l’interdiction pure et dure.

C’est un vaste débat qui dépasse d’ailleurs le cadre de cet incident au GP du Canada.



En attendant, le mal est fait et les avis contradictoires vont continuer à s’opposer. Un grand pourcentage de nos téléspectateurs a manifesté son amertume face à la rigidité des commissaires sportifs.



J’espère néanmoins qu’on les retrouvera dans 15 jours en France pour continuer à vivre ensemble notre passion partagée...