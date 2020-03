La F1 et ses extrêmes...

L’idée pour le moins audacieuse ou carrément irresponsable, c’est selon, n’a pas recueilli beaucoup de soutien dans l’écurie qui a préféré laisser ses pilotes jouer au simulateur et entretenir leur condition avec leurs physios respectifs.

En proposant de convier ses pilotes, Max Verstappen , Alex Albon , Pierre Gasly et Daniil Kvyat , à un “corona camp” pour les contaminer volontairement afin de les immuniser et de les rendre plus fort encore lors de la reprise du championnat, il a poussé le bouchon assez loin.

Le célèbre gourou autrichien Helmut Marko , par ailleurs consultant Red Bull et responsable de la filière pilotes, très proche du grand patron Mateschitz , est réputé pour ses prises de position pour le moins tranchées.

Ma première réaction est plutôt réservée

Je ne suis pas assez spécialiste pour me permettre de juger cette idée pour le moins originale. N’empêche, les immunités développées me paraissent capitales pour lutter contre les microbes. Souvent les gens qui voyagent par monts et par vaux sont moins vite atteints que ceux qui sont surprotégés.

Dans le cas qui nous occupe, la vision de l’inénarrable Helmut est sans doute excessive mais qui sait si elle n'a peut-être pas quand même le mérite de poser certaines questions.

Ce qui me parait le plus important, c’est de savoir si Marko a le recul nécessaire et le soutien scientifique pour oser proposer cela.Je m’imaginerais assez mal exposer mon équipe à pareils risques sans quelques très solides garanties.

Voilà en tout cas qui tranche avec les initiatives de plusieurs teams, Mercedes en tête, qui ont décidé d’unir leurs forces et d’utiliser l’incroyable matière grise présente en F1 pour aider à développer des appareils d’assistance respiratoire.

Les départements moteur - essentiellement - collaborent avec différentes universités pour produire un système, aujourd’hui en test, qui pourrait ensuite s’avérer bien utile dans les hôpitaux.

Je trouve que cette mobilisation de la communauté F1 et cette union de leurs ressources intellectuelles et technologiques méritent vraiment d’être soulignées. Des écuries F1 qui assument des responsabilités sociales, ça mérite aussi la citation. Voilà en tout cas des initiatives bien éloignées les unes des autres... la F1 et ses extrêmes !