La F1 décale et rallonge sa trêve estivale, qui devient printanière, en réponse au coronavirus

Gaëtan Vigneron : "Dans la cacophonie, il a manqué un leader" - Grand Prix d'Australie -... Rideau donc sur ce GP d’Australie, rendez-vous manqué et ce début de saison tronqué alors qu’on l’attendait impatiemment et surtout qu’il promettait d’être si passionnant. C’est moche. Même si bien sûr, c’est tellement futile par rapport à ceux qui souffrent actuellement ... physiquement, mentalement, financièrement. Je pense d’abord à eux, mais cela n’empêche pas quelques réflexions et autres questions. J’ai l’impression qu’il y aura désormais un avant et un après coronavirus dans notre société et manière de vivre.