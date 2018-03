L'optimisme de Daniel Ricciardo, le "ballon de confiance" de Stoffel Vandoorne

Place à notre dernier débriefing de ces essais hivernaux de Formule 1. Si les chiffres semblent très avantageux pour Ferrari et Mercedes, Red Bull pourrait également jouer les premiers rôles cette saison, comme le confirme Daniel Ricciardo.

"J'espère que nous pourrons nous mêler à la bagarre devant !, a résumé le pilote australien au micro de la RTBF. On réalise de très bons chronos, on pense qu'on est dans le coup, et puis on voit que les autres font encore mieux... On ne sait pas vraiment ce qu'il en est exactement ! Je pense qu'on est bien, mais qu'on n'a pas encore la voiture la plus rapide. On va devoir aller chercher ces fractions de seconde, mais je pense qu'on est très proche du peloton de tête. Cet hiver a été bien meilleur que le précédent, en termes de performance et de tours bouclés... On se sent mieux qu'il y a douze mois !"

Nous tendons également notre micro à Eric Boullier, le Directeur de l'écurie McLaren, qui estime que Stoffel Vandoorne a fait le plein de confiance avant de mettre le cap sur Melbourne...