L'éruption d'un volcan nous bloque au Grand Prix de Chine de F1

Nous sommes au GP de Chine 2010. À Shanghai. Je suis accompagné par Jacky Eeckelaert, l'ingénieur belge qui a travaillé dans de nombreux teams F1 et qui sera mon consultant pour les commentaires télé.

C'est la période où le volcan Eyjafjallajökull (un glacier couvrant un massif volcanique en Islande) est en éruption. C'est la troisième fois qu'il se manifeste en... 1100 ans ! Le nuage volcanique qui en résulte projette toute une série de cendres et particules dans l'atmosphère et perturbe fortement le trafic aérien. De nombreux aéroports sont paralysés.

Au début du week-end, cela ne nous inquiète pas trop mais progressivement la tension monte. J'appelle mon agence de voyages qui me confirme l'annulation de notre vol retour et me propose un nouveau routing... pas pour tout de suite... Shanghai/Pékin/Doha/Alger/Barcelone/Bruxelles... !

Pas vraiment de quoi nous satisfaire.

On continue notre travail mais l'angoisse du retour grandit et le paddock parle de moins en moins de F1 et de plus en plus de recherche d'itinéraires de retour dans nos différents pays. Dans le Media Center, on voit tous les journalistes s'activer sur leurs ordinateurs pour tenter de trouver quelque chose.

Le lundi matin, je dis à Jacky : "Viens, on quitte l'hôtel, fais ta valise, on va aller voir à l'aéroport ce qui est possible." Check-out terminé, on se rend à l'aéroport de Shanghai. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le premier vol que l'on nous propose est... pour un mois et demi plus tard... ! Impensable.

C'est à ce moment-là que j'aperçois dans le terminal un représentant de la Lufthansa, en costume cravate, que l'on accoste. Il est passionné de F1. On discute et l'on aborde bien sûr le souci de notre retour. Il n'est pas très optimiste mais il me donne sa carte de visite et je lui donne la mienne, juste au cas où il y aurait une opportunité. La probabilité que ce Monsieur me rappelle est de 1 sur 10000. On retourne donc à l'hôtel et on négocie de nouvelles chambres... en attendant la suite des événements.

Après le dîner le soir, on va dormir. À minuit et demi, mon portable sonne. Numéro inconnu. Je décroche. C'est le manager allemand de la compagnie aérienne rencontré le matin. Il me dit de venir tout de suite à l'aéroport. Il y aura peut-être un vol durant la nuit.

J'appelle mon consultant Jacky dans sa chambre et lui dis de faire ses valises. Il se demande ce que j'ai fumé mais obtempère. Je vous épargne le sketch de la réception de l'hôtel où l'on négocie notre départ anticipé quelques heures après avoir parlementé pour rallonger notre séjour.

On prend un taxi (le chauffeur est éméché, je vous promets que je n'invente rien !) et nous revoilà à l'aéroport. L'allemand de la compagnie aérienne nous attend à l'entrée du terminal. Il nous dit de garder nos valises avec nous, de le suivre à cadence soutenue et surtout de se taire et de le laisser faire.

Nous voilà donc dans les méandres de l'aéroport de Shanghai, passant les contrôles avec nos bagages sans montrer aucun passeport. Tout simplement surréaliste. Tous ceux qui sont un jour passés par Shanghai comprendront aisément.

On arrive près d'un gate, on donne nos valises et notre allemand nous dit qu'il nous met sur un vol encore hypothétique vers Munich, alors que nos tickets originaux désormais annulés étaient pour Francfort. Il rajoute qu'à Munich il n'y a plus ni voitures de location ni trains ni vols pour la Belgique mais que nous serons au moins en Europe.

Une longue attente commence puis il vient nous donner nos cartes d'embarquement. On le remercie chaleureusement.

Une fois dans l'avion, à nouveau l'attente. Puis le Commandant de bord s'adresse aux passagers, leur disant qu'on va peut-être pouvoir décoller (le premier vol quittant Shanghai) et qu'on devra voler sans les procédures habituelles mais en sécurité bien sûr. On finit par décoller.

Pendant le vol, on discute un peu avec un des stewards, notamment sur le problème qui nous attend une fois arrivé à Munich. Un peu avant l'atterrissage, il vient nous trouver, nous disant qu'au fond de l'avion, il y a une passagère brésilienne, totalement épuisée par son séjour chinois, qui doit rejoindre son mari à Amsterdam. Son mari lui avait réservé une voiture de location à Munich.

A la sortie de l'avion, il nous la présente et on négocie avec elle le partage de sa voiture. Le deal est simple : nous sommes deux chauffeurs, prêts à la conduire jusqu'à Bruxelles et à la mettre ensuite sur la bonne route pour la fin de son trajet vers Amsterdam. Affaire conclue. Jacky l'accompagne chez les loueurs de voitures pendant que je vérifie s'il n'y a pas d'autres moyens de rallier Bruxelles. Rien, absolument rien.

Nous voilà donc partis en voiture vers la Belgique. 800 kilomètres en se relayant Jacky et moi au volant, notre passagère brésilienne sur le siège arrière au milieu des valises. Arrivé à Zaventem, on lui explique le chemin relativement facile à suivre pour aller vers Amsterdam.

Complètement épuisés, un peu incrédules de tout ce qui s'est passé ces dernières heures, on se quitte Jacky et moi, retour à Anvers pour lui et mon domicile bruxellois pour moi.

Incroyable épopée de ce GP de Chine 2010... ou comment avons-nous vaincu ce diable de volcan...

