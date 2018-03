Kubica se sent "en meilleure forme" qu'avant son accident il y a 7 ans

Le Polonais Robert Kubica, pilote de réserve en Formule 1 chez Williams, s'est dit jeudi "en meilleure forme" qu'avant son grave accident il y a sept ans, et espère retrouver un jour une place de titulaire en F1.

"Le travail qui a porté ses fruits, cela a commencé à la fin de 2015 et voilà que je me retrouve en meilleure forme que celle que j'avais auparavant", a déclaré le pilote polonais aux journalistes à Varsovie, en racontant son chemin pour retrouver le volant d'une F1.

Kubica, 33 ans, s'est vu attribuer en janvier une place de pilote réserviste et de développement chez Williams, qui lui permettra de rouler lors de séances d'essais libres et d'être aux premières loges pour remplacer un des titulaires (le Russe Sergey Sirotkin et le Canadien Lance Stroll) si besoin.

Kubica espérait retrouver un baquet de titulaire dès cette saison, après sept ans d'absence à la suite d'un grave accident en rallye, mais l'écurie Williams a préféré lui attribuer un autre rôle, estimant qu'il ne présentait pas autant de garanties, tant physiques que financières, que son coéquipier russe.

"Je peux continuer à réaliser ma passion et faire un autre pas important vers la compétition en F1", a souligné Kubica, serein même si son bras droit blessé n'a pas retrouvé toutes ses capacités.

"Je dois travailler bien davantage qu'avant car tout le monde sait que j'ai des limites mais il s'est avéré lors des essais à Valence (en juin 2017, avec Renault) que ces limites ne sont pas assez importantes pour m'empêcher de conduire en F1 au plus haut niveau", a-t-il précisé.

Néanmoins, "ce sentiment incroyable que j'ai eu après les premiers tours sur le circuit, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. C'est probablement le plus beau moment de ma vie", a dit le pilote polonais, avec un grand sourire.

Kubica, vainqueur d'un Grand Prix (Canada 2008) avant son accident, a déclaré par ailleurs qu'il n'envisageait plus cette année de s'engager en Endurance, afin de se concentrer sur son travail pour Williams.