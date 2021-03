Jour de rentrée des classes pour la F1 à Bahreïn

Fin de journée dans la pitlane, les teams s’entraînent aux pitstops. Journée de reprise pour la F1 et journée d’interviews. Tout le monde y est passé.

On pointera Russell qui raconte comment son expérience d’un GP chez Mercedes l’a fait grandir psychologiquement, Mazepin surprenant, intelligent, déterminé, Schumacher plus réservé, Raikkonen toujours décalé, Gasly émouvant, Tsunoda rafraîchissant et amusant, rectifiant la hauteur de notre micro qui lui masquait le visage, Leclerc toujours à la recherche de la perfection, Sainz en rouge qui n’oubliera jamais cette journée, Alonso impatient d’enfin à arriver à la course, Ocon honoré de pouvoir se mesurer à une telle légende, Vettel qui veut se donner un peu de temps, Norris et Ricciardo qui veulent maintenir McLaren dans le top 3.

Et puis bien sûr la question que tout le monde se pose : aura-t-on enfin droit au duel entre Red Bull et Mercedes? Verstappen répond 'on verra, demandez à Mercedes.'

Mercedes qui reconnaît que Red Bull a peut-être un léger avantage mais que la vérité de ce week-end ne sera pas nécessairement celle de toute une très longue saison.

Premiers tours de roues ce vendredi.