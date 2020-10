Jeudi de sports d’hiver au Nurburg… - © KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Jeudi de sports d’hiver au Nurburg… - Formule 1 - 08/10/2020 De quoi a-t-on parlé aujourd’hui dans le paddock du Nurburgring ? Vous allez le découvrir dans la vidéo ci-jointe. On a évoqué d’abord la météo d’hiver qui devrait donner lieu à un GP assez rock and roll dimanche. Une des difficultés majeures sera certainement d’arriver à mettre les pneus dans la bonne fenêtre d’exploitation. Les pilotes reviendront certainement durant leur briefing sur le permis à points et le système des pénalités, suite à l’incident avec Lewis Hamilton à Sochi. Impossible de ne pas parler du retrait de Honda fin 2021, ce que tout le monde regrette. Max Verstappen nous a confié ne pas avoir été vraiment surpris par cette décision qui, dit-il, ne change rien pour lui… dans l’immédiat. Intéressant de constater les 2 approches très différentes de 2 constructeurs comme Honda et Mercedes, tous deux tournés vers l’électrique mais le motoriste allemand souhaitant garder la vitrine mondiale exceptionnelle qu’est la Formule 1. Ce week-end Hamilton peut égaler,…en Allemagne, les 91 succès de Michaël Schumacher. Le week-end où le fiston Mick se glissera dans le baquet de l’Alfa Romeo en essais libres vendredi matin. C’est le retour du nom Schumacher en F1 pour la première fois depuis le Brésil 2012. RAS par contre sur le marché des transferts. On gardera aussi un œil sur la lutte pour la troisième place du championnat constructeurs où la bagarre fait rage entre plusieurs écuries. Premiers tours de roues ce vendredi.