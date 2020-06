Je n'oublierai jamais le regard de ces gens à New Delhi - © Tous droits réservés

Je n'oublierai jamais le regard de ces gens à New Delhi - Les anecdotes de Gaëtan Vigneron -... Nous sommes en Inde en 2011, l’Inde qui accueille son premier GP sur le Budh International Circuit à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, New Delhi. Il y en aura 3 éditions, toutes remportées par Sebastian Vettel. Le circuit n’était pas complètement fini, les bâtiments non plus. Je me rappelle ainsi d’escaliers ne menant nulle part, juste le vide au bout de quelques rampes